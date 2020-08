Avondklok of niet, Antwerpen was nog nooit zo rustig zaterdagnacht

Zo snel de historische avondklok in het leven werd geroepen in Antwerpen was ze ook weer verdwenen. Dit weekend moeten we ’s avonds laat niet te veel op onze klok kijken, want op verkoeling zoeken staat nu even geen uur. “Die avondklok voelde als huisarrest”, klonk het zaterdagnacht aan het Droogdokkenpark.