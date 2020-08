Nieuwkomer Cyriel Dessers schenkt Genk vanaf de penaltystip late zege bij Zulte Waregem

Racing Genk heeft zich niet laten verrassen op de openingspeeldag. Het had het lange tijd niet onder de markt op bezoek bij Zulte Waregem, maar dankzij goals van Onuachu en Dessers stelde het toch nog de drie punten veilig: het werd 1-2 aan de Gaverbeek.

‘Na 500 matchen nog steeds “Oli” op het vuur’ stond er te lezen op een spandoek in het Regenboogstadion. Olivier Deschacht speelde tegen Racing Genk zijn 500ste wedstrijd in de hoogste klasse en werd vooraf dan ook gehuldigd. En dat inspireerde de verdediger van Zulte Waregem duidelijk, want met een rake kopbal zette hij Zulte Waregem na een goede eerste helft op voorsprong.

Goal tijdens jubileum

De openingsfase was voor Zulte Waregem. Het voetbalde met vertrouwen en ook de organisatie stond goed. Genk op zijn beurt speelde te traag en te slordig. Via een afstandsschot van De Bock dat rakelings naast ging zorgde Essevee dan ook voor het eerste gevaar. De Limburgers kwamen er niet uit. Cyriel Dessers zat in de tang van de Essevee-verdediging. Aan de overkant mocht Genk van geluk spreken dat Cuesta tot twee keer toe bij de pinken was: eerst hinderde hij Jelle Vossen net genoeg op een voorzet van De Bock en even later voorkwam hij erger wanneer hij Berahino oog in oog met Danny Vukovic het schieten belette.

Foto: BELGA

Kort voor de rust, net nadat Racing Genk voor een eerste keer kwam dreigen, kreeg Zulte Waregem wat het verdiende. Uitgerekend Olivier Deschacht klom op een hoekschop hoger dan iedereen en bracht Zulte Waregem met een knappe kopbal op voorsprong. Goed voor de dertiende goal in zijn carrière. Op slag van rust kwam Essevee nog dicht bij een tweede goal, maar een kopbal van Berahino landde op het dak van het doel.

Invaller scoort

Genk-trainer Hannes Wolf greep vroeg in de tweede helft in en bracht de boomlange Onuachu in. Die ingreep loonde, want Genk kwam nu toch meer opzetten: Dessers kopte net over en een schot van Maehle ging via een verdediger in hoekschop. Twintig minuten voor het einde loonde de druk. Cyriel Dessers hield twee verdedigers aan de praat en Onuachu profiteerde optimaal. Zijn schot ging via de verste paal binnen.

Foto: Photo News

Even later zette Racing Genk de scheve situatie helemaal recht, wanneer Pletinckx de bal in de zestien tegen de arm kreeg. Lambrechts twijfelde niet en legde de bal op de stip. Dessers nam zijn verantwoordelijkheid en maakte zijn eerste voor Racing Genk. Al had hij ook altijd een tweede moeten maken. Voor een lege doelmond plaatste hij de bal echter naast. Ook de jonge Luca Oyen, ingevallen voor Dries Wouters, kreeg nog een kans om de score te verdubbelen, maar zijn schot spatte uiteen op de deklat. Een schot van Ito belandde dan weer tegen de paal en Bansen pakte goed op een schot van Maehle.

Zulte Waregem probeerde nog wel, maar verder dan enkele kleine kansjes kwam het niet meer. Zo pakt Racing Genk een felbevochten zege. In tegenstelling tot Gent, Antwerp en Club Brugge lieten de Limburgers zich dus niet verrassen. Een goede start voor Hannes Wolf en zijn team.