Merkloze Japanse gitaar van Jimi Hendrix brengt viervoud van geschatte bedrag op: geveild voor 153.000 euro

Een elektrische gitaar waarop de legendarische Amerikaanse muzikant Jimi Hendrix begin jaren 60 speelde, heeft op een veiling in de VS 180.000 dollar opgeleverd exclusief veilingkosten, bijna 153.000 euro. Volgens de site van Rolling Stone was dat bijna vier keer zoveel als de schatting van het veilinghuis vooraf.

Hendrix bespeelde het instrument toen hij in 1962 thuiskwam uit militaire dienst en naar Clarksville, Tennessee verhuisde. Toen hij vier jaar later naar Londen emigreerde, liet hij de gitaar achter in New York in het appartement van een van zijn beste vrienden. Het instrument werd gecertifieerd door de broer van Hendrix. Voor de kenners: het gaat om een merkloze elektrische gitaar van Japanse makelij. Het is niet duidelijk of het instrument nog bespeelbaar is: de gitaar werd zonder snaren verkocht. Indien deze lange tijd zonder snaren opgeslagen is geweest, dan kan de nek van de gitaar onherstelbaar gebogen - en dus onspeelbaar - zijn. Ook lijkt de gitaar een tremolobrug te hebben, maar de hendel ontbreekt.

Naast de gitaar van Hendrix gingen ook eigendommen van andere grote sterren onder de hamer. Onder meer een paar op maat gemaakte laarzen van Prince (13.000 dollar), een ring van Elvis Presley (22.500 dollar) en een jasje van Michael Jackson (20.000 dollar) wisselden van eigenaar.