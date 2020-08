Solidariteitsbetoging voor Beiroet op Schumanplein

Op het Schumanplein in Brussel hebben een vijftigtal Libanezen en Belgen een betoging gehouden om hun solidariteit te uiten met de slachtoffers van de explosie in Beiroet, afgelopen dinsdag. Bij die explosie vielen minstens 158 doden en 6.000 gewonden. De manifestatie verliep rustig, al liepen de gemoederen even op toen een aantal politici geviseerd werd.

In Libanon is de macht sinds het einde van de burgeroorlog verdeeld in een fragiel evenwicht tussen de verschillende religieuze en etnische bevolkingsgroepen. Het land beleeft al jaren een politieke en economische crisis, en de coronapandemie heeft de toestand enkel verergerd. De explosie die dinsdag de haven van Beiroet vernielde, was voor veel Libanezen in binnen- en buitenland enkel een zoveelste druppel in een al overvolle emmer. De onvrede met de heersende politieke klasse die de voorbije maanden al voelbaar was, is enkel groter geworden en de roep om de huidige politieke leiders wegens hun wanbeleid terzijde te schuiven, is de voorbije dagen enkel luider geworden. In Libanon zelf kwam het al tot confrontaties tussen betogers en ordetroepen.

De manifestanten op het Schumanplein uitten dan ook niet alleen hun solidariteit met de slachtoffers van de explosie maar riepen ook op tot een grondige politieke vernieuwing in het land. Toen daarbij de naam van een aantal politici gescandeerd werd als medeverantwoordelijken voor de erbarmelijke toestand van het land, kwam het tussen de betogers zelf tot verbale confrontaties. Al even snel keerde de rust echter terug.

“Ik betreur dit incident”, zei één van de organisatoren. “Niemand hoeft hier geviseerd te worden, we viseren ook niet één bepaalde politicus of politieke fractie. De toestand van Libanon is de schuld van alle politieke fracties die de voorbije jaren aan de macht zijn geweest. Het hele politieke bestel moet veranderen.”