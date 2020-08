Opnieuw rellen in Beiroet: politie reageert met traangas

Opnieuw opstootjes in Beiroet. Zondagavond in het centrum van Beiroet tussen de politie en een groep demonstranten. Het is de tweede opeenvolgende dag van rellen na de dodelijke explosie in de haven van de Libanese hoofdstad vorige dinsdag die meer dan 150 doden maakte en meer dan 6.000 gewonden.

Op een boulevard die naar het parlement leidt, gooiden demonstranten stenen en vuurwerk naar de politie die reageerde met traangas in een poging ze uiteen te drijven, zo heeft een AFP-correspondent geconstateerd. Zaterdag waren er na afloop van een protestmars ook al rellen. Daarbij vielen tientallen gewonden.

Zoekwerken lopen op hun einde

De hoop om overlevenden te vinden in de haven van Beiroet, vijf dagen na de dodelijke en verwoestende explosie die de Libanese hoofdstad trof, is erg klein geworden, aldus een woordvoerder van het leger.

Na enkele dagen van “zoek- en reddingsoperaties, kunnen we zeggen dat we de eerste fase hebben voltooid, de fase die de mogelijkheid biedt om levende mensen te vinden”, zo heeft kolonel Roger Khouri, hoofd van het militaire technische regiment, gezegd op een persconferentie. “We blijven hoop houden, maar als technische staf die in het veld werkt, kunnen we zeggen dat de hoop om mensen in leven te vinden afneemt.”