Twee dagen na ‘inbraak’ slaat belager De Wever opnieuw toe: man dan toch gecolloqueerd

Voor de derde keer op zes dagen tijd is zaterdag de belager van Bart De Wever opgepakt. Nu wou de man, een veertiger uit Nepal, “een vraag stellen” aan De Wever terwijl die aan het joggen was in het Rivierenhof. De politie kon hem oppakken. Donderdag was de man nog vrijgelaten, na een eerder incident in de tuin van de N-VA-voorzitter. Nu is hij toch gecolloqueerd.