GAIA stelt zich burgerlijke partij tegen Reuzegom: “Alle strafbare feiten moeten vervolgd worden”

Dierenrechtenorganisatie GAIA zal zich burgerlijke partij stellen in de zaak rond studentenclub Reuzegom. Dat meldt De Morgen. Het nieuws wordt bevestigd door GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Alle, maar dan ook alle strafbare feiten moeten vervolgd worden.”

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft haar raadsman de opdracht gegeven om zich burgerlijke partij te stellen in de zaak rond de achttien leden van Reuzegom. “Alle strafbare feiten moeten vervolgd en bestraft worden”, zegt Vandenbosch. “Het is onze plicht als dierenrechtenorganisatie om op te treden. Het is welletjes geweest.”

Het is niet de eerste keer dat GAIA haar pijlen richt op de club. “In het verleden hebben we ook opgetreden toen leden van Reuzegom een varkentje neergeschoten hebben. Toen heeft het parket de betrokken leden niet vervolgd, ze hebben het op een akkoordje gegooid in de vorm van 400 euro minnelijke schikking. Dat kunnen we nu niet aanvaarden. Alle strafbare feiten moeten vervolgd worden. De daders moeten bestraft worden.”

“De klacht is tweeledig”, zegt Vandenbosch nog. “Eén is specifiek tegen J.S. gericht. Van hem is geweten dat hij een muis in een blender gooide om er schachtenpap van te maken. Daarnaast dienen we ook een klacht in tegen onbekenden.”

Nog een tenlastelegging

De achttien leden verschijnen op 4 september voor de raadkamer in Hasselt. Die zal beslissen of de achttien leden van Reuzegom al dan niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Het parket wil dat de mannen onder meer vervolgd worden voor ‘opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg’. Ze riskeren een maximumstraf van 10 jaar cel. Als daar nog schendingen van de wet op dierenwelzijn bijkomen, kunnen de leden nog 6 maanden extra krijgen.

Nog volgens Vandenbosch zal GAIA maandag uitgebreid communiceren over de zaak.

LEES OOK. De laatste uren van de fatale studentendoop, deel 1: “Ze waren echt knock-out van de drank. Ze lagen op de grond en spraken niet meer”