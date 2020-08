Grondwetspecialist: “Maatregelen van gemeenten die gebied afsluiten, gaan veel te ver”

Gaan de maatregelen van kustburgemeesters te ver? Twee grondwetspecialisten denken er nét iets anders over. “De maatregelen zoals die in Blankenberge staan niet in verhouding tot de doelstelling.”

Oud-burgemeester van Oostende en professor grondwettelijk recht Johan Vande Lanotte denkt dat de maatregelen van kustburgemeesters om hun gemeente voor sommige mensen af te sluiten, net niet onwettig zijn. “De beperkende maatregelen zijn duidelijk gekoppeld aan de rellen die plaatsvonden op het strand in Blankenberge en Knokke.” Als de tijdelijke maatregelen structureel worden, ziet Vande Lanotte wel een probleem. “Als ze als structurele maatregel gehanteerd worden, kan er sprake zijn van discriminatie.”

Docente aan de UAntwerpen en advocate met specialisatie in grondwettelijk recht Elke Cloots vindt de genomen maatregelen nu al verregaand. “De maatregelen zoals die in Blankenberge staan niet in verhouding tot de doelstelling. Zijn alle andere mogelijke maatregelen dan eerst geprobeerd? Onschuldige dagjestoeristen de toegang verbieden tot het grondgebied druist in tegen enerzijds het gelijkheidsbeginsel in de Belgische grondwet en anderzijds tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat zegt dat een burger het recht heeft zich vrij te verplaatsen. Ik denk tijdens deze hittegolf zeker aan de vele mensen, ook die met baby’s, die verkoeling willen zoeken aan zee.” Cloots schat dat een verongelijkte burger die naar de Raad van State stapt, zijn slag thuis kan halen. Al blijft dan nog de vraag wanneer. “Tegen de tijd dat er een uitspraak volgt, is de hittegolf mogelijk al voorbij.”