Stranden overvol, vechtpartijen, afgesloten toegangswegen: hoe moet het verder met de kust? En wie beslist dat?

Oostende / Blankenberge / De Haan / Bredene -

Het hete weekend is op een regelrechte ramp uitgedraaid aan de kust. Een massale vechtpartij in Blankenberge en opstootjes in Knokke, burgemeesters die hun station en toegangswegen afsloten, treinen die eivol richting zee werden gestuurd. De kustburgemeesters willen minder treinen, maar de NMBS gaat die de komende dagen blijven sturen. Iedereen wijst naar de politiek, maar daar blijft het stil.