Federale politie redt puppy uit snikhete koffer van 50 graden: “Eigenaars waren kwaad op ons, maar het dier is in beslag genomen”

De federale politie heeft op een parking bij de meren van L’eau D’heure nabij Charleroi een jonge puppy gered uit een snikhete koffer. “Toen we de eigenaars per toeval kruisten na de actie reageerden ze kwaad op de agenten”, zegt de woordvoerder van de federale politie. “Maar intussen is het dier in beslag genomen, het ziet er niet naar uit dat het zal terugkeren naar de eigenaars.”

Het waren attente passanten die alarm sloegen. “Ze hadden gezien hoe twee mensen de puppy in de koffer van de wagen gestoken hadden”, zegt de woordvoerder van de federale politie. “Vervolgens zijn de eigenaars naar het strand vertrokken.” De passanten kruisten twee agenten en vertelden hen dat er een hond in een wagen opgesloten zat.

“Toevallig waren de agenten die rond het meer aan het patrouilleren waren leden van de hondenbrigade. Ze zijn dan meteen ter plaatse gegaan. Maar omdat het dier in de koffer zat en verstopt was door de hoedenplank, was het aanvankelijk niet duidelijk of het wel om de juiste wagen ging.”

Gelukkig begon het hondje vervolgens te blaffen vanuit de koffer. “Dan heeft een agent zijn matrak genomen, het raam gebroken en het hondje uit de koffer gehaald. Het was intussen zeker 50 graden in die wagen. Het was op het nippertje.”

Het gaat om een vier maand oude huskypup. “De hond wordt nu even opgevangen door onze hondenbegeleider op om z’n positieven te komen.” Aan de hand van nummerplaat werden de eigenaars geïdentificeerd. Ze zullen door het parket uitgenodigd worden voor verhoor.

Nadat de pup wat gedronken had, gingen de agenten een kleine wandeling maken met de hond. “Toen we de eigenaars per toeval kruisten na de actie reageerden ze kwaad op de agenten, niet bepaald netjes. De burgemeester heeft al beslag laten leggen op het dier. Het ziet er niet naar uit dat het zal terugkeren naar de eigenaars.”