Verschillende drenkelingen op bloedhete zondag in Nederland: vier mensen overleden door “verraderlijke zee”

De reddingsbrigade in Nederland is zondag druk geweest met mensen die in zee in problemen waren gekomen. Twee mannen die zondagmiddag bij Den Haag uit zee zijn gehaald nadat ze daar in de problemen waren gekomen, zijn overleden. Ook elders ging het mis. Volgens HNNieuws verdronken in Wijk aan Zee en Zandvoort twee strandgangers. De slachtoffers werden buiten bewustzijn uit de Noordzee gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

In de zee langs de kust was op meerdere plaatsen sprake van gevaarlijke stroming. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken, voor “een zeer verraderlijke zee”.

Langs de hele kust van Noord-Holland is de rode vlag gehesen. “Ga maximaal tot kniehoogte het water in. Volg aanwijzingen van reddingsbrigade en hulpdiensten op!”, luidt het advies van de Veiligheidsregio NHN. Eerder op de dag werd die rode vlag ook gehesen voor het gehele 11 kilometer lange strand van Den Haag. Ook daar werd de boodschap gegeven: ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk.

Het was zondag erg druk op het strand van Den Haag. Tientallen mensen moesten uit zee worden gehaald. De mannen die in Den Haag omkwamen zijn een 24-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats die omstreeks 16.30 uur uit zee werd gered en een 28-jarige man die omstreeks 13.00 uur uit het water was gehaald. Beide mannen werden gereanimeerd nadat ze op het Zuiderstrand uit het water waren gehaald, maar overleden toch, meldt de politie.