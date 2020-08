Pep Guardiola staat met Manchester City voor levensbelangrijke wedstrijd: “Dit is ons WK”

Het zijn belangrijke weken voor Pep Guardiola. De Catalaanse coach gidste Manchester City vrijdag voorbij Real Madrid naar de kwartfinales van de Champions League, waar Lyon komende zaterdag wacht. Er wordt slechts één wedstrijd gespeeld in Lissabon: het is alles of niets als City naar de halve finales wil. “Voor ons is dit een wereldkampioenschap”, zegt Guardiola in de Daily Mail.

Voor Manchester City als club zou een eindzege in de Champions League veel betekenen. City won het afgelopen decennium de Engelse competitie, de FA Cup en meer, maar de Europese hoofdvogel schoten ze nooit af. Guardiola deed dat wel al in zijn periode bij Barcelona en wil dat maar wat graag herhalen. “Maar als het niet lukt in mijn tijd bij City, dan zal ik dat niet als een ramp zien. Wat ik hier zal achterlaten, zal iets groots zijn: het gaat immers niet om het winnen van titels, maar wel om de relaties die ik heb opgebouwd met de Engelse mensen waarmee ik hier gewerkt heb.”

“Geen tweede kansen”

Guardiola lijkt alvast relaxed voor de CL-eindfase, die volledig in het Portugese Lissabon wordt afgewerkt. In elke fase van het toernooi is er slechts één wedstrijd in plaats van een heen- en terugmatch: het is dus erop of eronder. “Elke wedstrijd is inderdaad een finale: je zit erin of eruit”, bevestigt Guardiola. “Het is een beetje zoals een wereldbeker. Er zijn geen tweede kansen. Maar de spelers zijn hoe dan ook gefocust. Daarom kunnen we ook geen 9 of 10 dagen in onze hotelkamers wachten op de wedstrijd. We moeten samen wandelen, lekker eten en natuurlijk zo goed mogelijk trainen. We gaan naar Portugal om te genieten van het land van Bernardo Silva en João Cancelo.”

Foto: Photo News

“Het gaat niet om mij. David Silva, die in zijn laatste seizoen zit bij City, verdient het meer dan wie dan ook, net als Sergio Aguero”, vertelde Guardiola, die ook bevestigde dat het intussen beter gaat met Aguero’s herstel na zijn knieblessure. “Maar we weten niet wanneer hij ons zal vergezellen. Hopelijk zal hij erbij zijn, maar we moeten spreken met de dokters. Daarna zien we het wel.”