Eén dode en 20 gewonden bij schietpartij op straatfeest in Verenigde Staten

Op een straatfeest in de Amerikaanse hoofdstad Washington is er een vuurgevecht ontstaan waarbij een 17-jarige gedood werd en 20 andere mensen gewond raakten.

Een politieagente die op dat moment geen dienst had, werd ernstig gewond bij het incident, zei politiechef Peter Newsham zondag. Ze verkeert in levensgevaar. Er zouden drie schutters aan het werk geweest zijn. Eentje gebruikte een halfautomatisch wapen, melden lokale media.

Het was aanvankelijk onduidelijk wat er precies aan de hand was op het straatfestival in een woonwijk in het zuidoosten van de stad en waarom er precies op zondagmorgen werd geschoten. Burgemeester Muriel Bowser vertelde aan journalisten dat er blijkbaar honderden mensen op het evenement waren, wat een schending inhoudt van de coronamaatregelen van de stad. Bovendien is het drinken van alcohol in het openbaar verboden, voegde Bowser er nog aan toe.