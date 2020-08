Ook dat nog: nieuwkomer Alexandre De Bruyn is maanden out bij AA Gent, ook Nurio Fortuna (langtijdig?) geblesseerd

Gent - Coach Thorup zag tijdens de laatste training voor dit duel in extremis nog twee basisspelers uitvallen. Recordtransfer Nurio Fortuna ontbrak in de basis met een knieblessure. Er was sprake van een worstcasescenario van tien weken afwezigheid, maar daar moet de komende dagen meer duidelijkheid over komen.

Nurio Fortuna. Foto: BELGA

Ook de andere nieuwkomer, Alexandre De Bruyn (zie foto), zou normaal gezien aan de aftrap hebben gestaan. Maar de 26-jarige offensieve middenvelder liep een ernstige kruisbandblessure op. Pas vandaag zal er meer bekend zijn over de duur van zijn onbeschikbaarheid. Het gaat niet om een volledige scheur, maar toch wordt er gevreesd dat hij in 2020 niet meer in actie komt.