Standard is de competitie begonnen met een 1-0-zege tegen Cercle Brugge. Een uur lang speelde het verdienstelijk, Nicolas Raskin (19) was de beste man op het veld. Vier conclusies na de opener van de Rouches.

1. Veel kansen, rendement blijft laag

Op dat vlak is er weinig veranderd in Luik. Ook vorig seizoen was de afwerking het grote manco van Standard. “We creëerden wel vijftien kansen”, zei coach Philippe ...