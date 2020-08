KV Oostende-coach Alexander Blessin: “Niemand geeft een cent om onze kansen. Ik heb daar begrip voor”

Eén groot vraagteken: KV Oostende begint vanavond als de onbekende factor in de Jupiler Pro League. De jonge bende van Alexander Blessin kan volgens ons twee kanten uit: een frisse verrassing of recht naar 1B. We hopen voor de Duitser dat het dat eerste wordt. “Als we in 1A blijven, ben ik gelukkig.”