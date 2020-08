Peter Willems, CEO van OHL, over de intrede in 1A:“Laatste maanden enorm veel tijd en geld verloren”

Peter Willems zit nog altijd met een wrang gevoel na de soap in de Pro League de voorbije maanden, maar heeft ondertussen de blik ook vooruit gericht. Maandag opent OHL zijn seizoen tegen Eupen, de CEO hoopt zo snel mogelijk een versterkte kern samen te stellen. Een gesprek over de stress van de voorbije maanden en de ambities van de Leuvenaars in 1A.