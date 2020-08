Terug van weggeweest in 1A: Beerschot en Frédéric Frans : “Verhuis naar Kiel is beste stap uit mijn carrière”

Zeven jaar na de start in eerste provinciale begint Beerschot vanavond op het veld van Oostende aan een nieuw hoofdstuk. Ruim een halfjaar geleden zat Frédéric Frans nog in de Eerste Amateurklasse, hij zag vorige week nog zijn contract verlengd en is straks aan de Belgische kust één van de steunpilaren van de Mannekes.