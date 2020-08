Benfica mengt zich in de race om Jan Vertonghen

De Portugese topclub Benfica heeft Rode Duivel Jan Vertonghen (33) op het oog. Vertonghen, die ook nog met enkele Italiaanse clubs praat, is sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur afliep. Ondanks het feit dat de Portugese Liga NOS minder hoog aangeschreven staat dan de Serie A, zegt hij niet bij voorbaat nee tegen de interesse uit Lissabon.

Benfica is Portugees recordkampioen, komt volgend seizoen uit in de voorrondes van de Champions League en heeft flink wat oorlogskas nadat het vorig jaar meer dan 120 miljoen euro cashte voor Joao Felix. Nadat Benfica enkele weken geleden de titel aan Porto moest laten, wil het nu stevig uithalen op de transfermarkt. Toeval of niet, Vertonghen vertoeft momenteel in… Portugal. In zijn entourage klinkt echter dat het gaat om een vakantie die al langer gepland was.