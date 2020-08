Een landskampioen zonder tanden: waarom Club Brugge al sinds Nieuwjaar niet meer kan domineren

Na twee nederlagen op rij moeten sommige spelers van Club Brugge voor de spiegel staan. De landskampioen acteerde tegen Charleroi beter dan in de bekerfinale en had de pech dat rots in de branding Brandon Mechele een zeldzame fout maakte. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. De pijnlijke waarheid is dat Club al sinds Nieuwjaar nalaat dominant voetbal te spelen.