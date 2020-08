Zeven jaar na het grootste liefdadigheidsconcert ooit, hielp Bob Geldof deze Kempense Chiro aan nieuwe lokalen: “Hij wilde niet met zijn propere schoenen door de modder”

Arendonk -

Zeven jaar eerder heeft hij Live Aid opgezet, het grootste liefdadigheidsconcert aller tijden. Met zijn optreden op het Bemdfestival in Arendonk helpt Bob Geldof in 1992 onrechtstreeks de plaatselijke Chiro nieuwe lokalen te bouwen. “Tijdens I Don’t Like Mondays stond de wei in vuur en vlam”, geniet de organisatie nog steeds na.