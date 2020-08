Potloodventer achtervolgt tienermeisjes op de fiets

Herentals / Kasterlee / Vorselaar - Een man van middelbare leeftijd achtervolgde vrijdag enkele jonge vrouwen op de fiets in de bossen op de grens van Herentals en Lichtaart (Kasterlee). Hij haalde daarbij ook zijn lid boven om zichzelf te bevredigen.

Enkele tienermeisjes kregen vrijdag de schrik van hun leven toen ze in de vogelkijkhut aan het Zwart Water merkten dat ze door een oudere man begluurd werden. Toen ze zagen dat hij zichzelf ook stond te bevredigen, gingen ze er op hun fiets vandoor richting Herentals.

“Die man heeft hen meteen met de fiets achtervolgd”, vertelt een zus van een van de slachtoffers. “Op de Lichtaartseweg wisten ze zich te verstoppen. Maar toen ze een tijdje later aan camping de Zeven Geitjes in Vorselaar een ijsje zaten te eten, stond hij hen daar plots weer te bekijken. Hij is dan zelf wel weer richting Vorselaar vertrokken. Ze waren zo bang dat ze er niet aan dachten de man te fotograferen en hebben ook pas later de politiediensten verwittigd.”

Volgens hun beschrijving gaat het om een gezette zestigplusser van ongeveer 1,75 meter groot en met kort grijs haar. Hij was gekleed in een zwarte kniebroek en een wit hemd. Hij verplaatste zich met een zwarte elektrische fiets. Er zou sprake zijn van minstens twee andere recente gevallen waarbij zowel jonge als volwassen vrouwen met een potloodventer zijn geconfronteerd, onder meer in de buurt van De Hoge Rielen in Kasterlee. Het is niet duidelijk of het telkens om dezelfde persoon gaat. Wie informatie heeft, contacteert de politie.