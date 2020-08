Geen alledaagse studentenjob: deze derdejaarsstudent verpleegkunde gaat op huisbezoek bij gezinnen die positief zijn getest op Covid-19

Borgerhout / Antwerpen -

De lokale contactopsporing in Antwerpen begint goed te lopen, laat gouverneur Cathy Berx weten. Het begon als initiatief van een Borgerhoutse huisarts en is in twee weken tijd uitgegroeid tot een semiprofessionele organisatie. Abdelaziz Chikri (30) is derdejaarsstudent verpleegkunde en gaat deze dagen op huisbezoek in Borgerhout.