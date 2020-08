Rust teruggekeerd na geweld presidentsverkiezingen Wit-Rusland

Na bloedige nachtelijke rellen in de nasleep van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, is de situatie in het land tijdelijk gekalmeerd. De mensen zijn maandagochtend vroeg teruggekeerd naar huis, zelfs in de hoofdstad Minsk was het stil, meldden staatsmedia.

Activisten plaatsten op sociale netwerken nieuwe protesten tegen de verkiezingsfraude en tegen de vermeende overwinning van het staatshoofd Alexander Loekasjenko.

De officiële verkiezingsuitslagen waren maandag nog niet bekend. De website van de verkiezingsdirectie was niet beschikbaar, net zoals de meeste internetportalen in het land. Maar het nieuwskanaal Telegram werkte wel nog steeds.

Loekasjenko’s tegenstander, Svetlana Tichanovskaya, zei dat ze de nederlaag niet zou erkennen. In verschillende stembureaus waar er geen fraude werd gepleegd heeft ze volgens haar medewerkers de verkiezingen met afstand gewonnen.

In de straten van Minsk en andere steden van de ex-Sovjetrepubliek, waren er de voorbije nacht ernstige botsingen tussen veiligheidstroepen en burgers. Er zijn tientallen arrestaties geweest en veel gewonden. Het exacte aantal was onduidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde de inzet van speciale middelen en verdovingsgranaten tegen de demonstranten. Op video’s waren ernstig gewonden te zien met bloed in het gezicht. Ze zegden dat de veiligheidstroepen met rubberen kogels en Waterkanonnen in actie waren gekomen tegen de mensen.

Alexander Loekasjenko, ook wel omschreven als de “laatste dictator in Europa”, vecht voor een zesde termijn na meer dan 26 jaar aan de macht. Hij dreigde ermee desnoods ook het leger tegen zijn eigen volk gebruiken. Duizenden mensen riepen: “Loekasjenko, ga weg!” en “Vrijheid!”. Op sociale netwerken schreven waarnemers dat Loekasjenko zijn aanspraak op de macht na het ongekende geweld tegen de eigen bevolking heeft verbeurd. Een dergelijk niveau van protest was nog nooit te zien in Wit-Rusland.

