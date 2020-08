Mediamagnaat en voorstander van democratie Jimmy Lai gearresteerd in Hongkong

De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai is maandag gearresteerd op verdenking van overtreding van de nieuwe nationale veiligheidswet. Dat hebben lokale media gemeld.

De politie van Hongkong bevestigde op Twitter dat zeven mensen tussen de 39 en 72 jaar oud werden gearresteerd op verdenking van schending van de nationale veiligheidswet, maar bevestigde hun namen niet.

Foto: AFP

De vermoedelijke overtredingen omvatten onder meer “heimelijke verstandhouding met een ander land”, zo zei de politie, eraan toevoegend dat er een onderzoek gaande was. Lai is de eigenaar van de democratische tabloid Apple Daily en een prominente pro-democratische figuur. Apple Daily plaatste beelden op sociale media van tientallen politieagenten die het Next Media Building binnenkomen, het hoofdkantoor van de krant. Steve Li, de hoofdinspecteur van de nationale veiligheidswet, was te zien in livebeelden die ter plaatse zijn gefilmd door Apple Daily-medewerkers.

De nationale veiligheidswet die door Peking aan Hongkong werd opgelegd, trad in werking op 30 juni, op de vooravond van de 23ste verjaardag van de overdracht van de ex-Britse kolonie naar China. De wet richt zich op het streven naar afscheiding, terroristische daden, ondermijning van de staat en samenspanning met buitenlandse troepen. De wet heeft veel internationale kritiek gekregen.

De VS hebben sancties opgelegd aan de Chief Executive van Hongkong, Carrie Lam en tien andere functionarissen voor “uitvoering van het beleid van Peking en onderdrukking van vrijheid en democratische processen.”