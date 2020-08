Het geheim achter de verrassende leidersplaats van Waasland-Beveren: “Alle analyses opgehangen in de kleedkamer”

Nicky Hayen heeft zijn vuurdoop als hoofdtrainer van Waasland-Beveren niet gemist. Integendeel. De Limburger was uiteraard tevreden met de prestatie, maar zijn perfectionistische zelve zag meteen ook veel werkpunten

“Het was een gevleide overwinning”, begon hij zijn persbabbel eerlijk. “Neen, het was niet altijd perfect. En ja, we hebben fouten gemaakt. Maar we hebben gestreden als leeuwen met een groot hart. Een positief punt na de moeilijke periode voor onze club. We komen van heel diep, van heel ver. Gelukkig ligt die periode nu achter ons. Ons doel is nu om twee ploegen achter ons te houden. En dat proberen we met positief voetbal. Maar de eerste vereiste is mentaliteit. Is dat voldoende? Misschien niet. Ik heb nog al gezegd dat we kwaliteit nodig hebben. Op sommige momenten moeten we de kansen beter uitspelen, rust brengen. Dat missen we op dit moment. Ondanks de organisatie zijn ze meters blijven maken voor elkaar. Dit nemen ze ons dit niet meer af.”

Waasland-Beveren wordt door vele analisten bestempeld als de gedoodverfde degradatiekandidaat. Iets wat voor extra motivatie zorgde in het Beverse kamp. “We hebben die analyses opgehangen in de kleedkamer”, vervolgt Hayen. “We willen één front vormen, maar niet tegen analisten of tegenstanders. Neen, wij focussen alleen op onszelf. Want we zijn verre van waar we willen zijn.”