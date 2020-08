Taliban: “Klaar om over vrede te onderhandelen”

De taliban hebben maandag gezegd dat ze bereid zijn vredesbesprekingen aan te gaan met de Afghaanse regering “binnen een week na” de vrijlating van de 400 taliban-gevangenen.

“Ons standpunt is duidelijk: als de gevangenen worden vrijgelaten, zijn we klaar voor inter-Afghaanse gesprekken in de komende week”, zei taliban-woordvoerder Suhail Shaheen tegen AFP.

Een grote Afghaanse vergadering, bestaande uit duizenden hoogwaardigheidsbekleders, staatsambtenaren en stamhoofden, heeft het principe aanvaard van de vrijlating van 400 taliban-gevangenen die beschuldigd worden van ernstige misdrijven, waardoor een obstakel voor het starten van onderhandelingen wordt weggenomen.

“De Afghaanse regering zal binnen twee dagen beginnen met het vrijlaten van 400 taliban-gevangenen”, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad Javid Fasial aan AFP.

Overeenkomst

Shaheen zei dat de taliban-delegatie zou worden geleid door Abbas Stanekzai, de hoofdonderhandelaar van de taliban in gesprekken met Washington die voorafgingen aan de in februari ondertekende overeenkomst.

De vrijlating van gevangenen was een belangrijk punt in deze historische overeenkomst tussen Washington en de taliban voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen tegen medio 2021 in ruil voor een toezegging van de taliban om inter-Afghaanse onderhandelingen aan te gaan.

“We staan op het punt vredesonderhandelingen te beginnen”, zei Abdullah Abdullah, de regeringsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de besprekingen, zondag. “Inter-Afghaanse gesprekken zouden twee of drie dagen na de vrijlating van de 400 taliban-gevangenen moeten beginnen”, zei ex-president Hamid Karzai (2001-2014).

Kaboel heeft al bijna 5.000 taliban-gevangenen vrijgelaten, maar de Afghaanse autoriteiten hadden tot dusver geweigerd de laatste 400 gevangenen vrij te laten die door de opstandelingen werden geëist. Sommigen waren betrokken bij dodelijke aanslagen waarbij Afghanen en buitenlanders werden gedood.