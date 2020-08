Antwerps schepen Jinnih Beels na fatale studentendoop: “Laten we doopbeleid uitstippelen”

“Studentendopen moeten in de toekomst anders verlopen”, zegt SP.A-politica Jinnih Beels in een opiniestuk in De Morgen. De Antwerpse schepen wil samen met de studentenorganisaties aan tafel zitten om een hedendaags doopbeleid uit te stippelen.

“De studentendoop van ‘studentenvereniging’ Reuzegom tart alle verbeelding”, zegt Beels in De Morgen. “De fragmenten en reconstructies die aan het licht kwamen, zijn pure waanzin.” De Antwerpse spreekt zelfs over middeleeuwse praktijken. “Het verhaal van de overleden Sanda Dia is uitzonderlijk maar groepsdruk, alcoholmisbruik en vernedering zijn dat niet. Toen ik zelf student was, haakte ik om die reden af van een studentendoop.” Volgens Beels is er 25 jaar na haar studententijd nog niet veel veranderd in de wereld van de studentendopen: een debat kan dan ook niet uitblijven. “Samen met de studentenverenigingen, overkoepelend en vooral zonder taboes.”

Volgens Beels moet er werk gemaakt worden van een gedragen en hedendaags doopbeleid. “Dit is het uitgelezen moment, de coronacrisis dwingt ons om het volgend academiejaar anders aan te pakken. Laat ons leren uit de zinloze en vreselijke dood van Sanda. In Antwerpen zijn we alvast in dialoog gegaan met de verschillende partners.”