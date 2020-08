Unilever eind november op papier volledig Brits

Unilever verwacht in het weekend van 21 en 22 november op papier volledig Brits te worden. De stap moet het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr meer flexibiliteit bieden. Wel wil Unilever zijn notering aan de Amsterdamse beurs behouden. Ook betekent de stap niets voor de fysieke aanwezigheid van het was- en levensmiddelenconcern in Nederland.

Unilever laat zijn aandeelhouders eerst nog stemmen over de plannen om de dubbele Brits-Nederlandse structuur op te geven. Op 21 september is er een buitengewone aandeelhoudersvergadering voor de Nederlandse ‘nv’. Op 12 oktober volgt nog zo’n vergadering, maar dan voor de Britse vennootschap van het bedrijf. In zogeheten Nederlandse nv-aandelen van Unilever kan waarschijnlijk op vrijdag 20 november voor het laatst worden gehandeld.

Bedrijfsstructuur

Unilever kondigde de plannen in juni al aan, na een onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Twee jaar geleden koos Unilever er onder de Nederlandse topman Paul Polman juist nog voor om een Nederlands bedrijf te worden in een poging de bedrijfsstructuur te versimpelen. Britse aandeelhouders kwamen daar echter tegen in opstand, onder meer omdat ze dan belasting moesten gaan betalen over het dividend dat het bedrijf uitkeert.

De Nederlandse minister van Economische Zaken Eric Wiebes reageerde in juni teleurgesteld op de nieuwe keuze van Unilever. Liever had hij gezien dat Unilever de structuur zou versimpelen “met enkel een Nederlandse nv aan het hoofd”, zei de bewindsman. Tegelijkertijd benadrukte hij dat het besluit geen gevolgen zou hebben voor de activiteiten in Nederland. De versimpeling zal niet uitmonden in banenverlies, aldus Wiebes.

De Nederlandse staat loopt naar schatting vele miljoenen euro’s mis door de keuze van Unilever. Beleggers in het bedrijf krijgen voor elk nv-aandeel dat ze hebben straks een plc-aandeel terug. Daarop wordt dus geen Nederlandse dividendbelasting geheven. Het nettobedrag dat de Nederlandse regering afgelopen jaren ontving van de nv-dividendbelasting komt neer op ongeveer 200 miljoen euro per jaar.