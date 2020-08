Befimmo krijgt 112 miljoen euro voor Brusselse Blue Tower

Vastgoedbedrijf Befimmo doet de Brusselse Blue Tower van de hand via een erfpacht voor 99 jaar en boekt daarop een meerwaarde van 22 miljoen euro, zeven jaar nadat het de kantoortoren kocht. Dat meldt het beursgenoteerde bedrijf in een persbericht.

Befimmo kocht de Blue Tower aan de Louizalaan in 2013 van Morgan Stanley voor 78,5 miljoen euro. De toren was toen net grondig gerenoveerd. Het gebouw beschikt over 24.535 vierkante meter bureauruimte, 3.629 vierkante meter archiefruimte en 285 vierkante meter handelsruimte.

De nieuwe eigenaar maakt Befimmo niet bekend. De overeenkomst gaat over een erfpachtrecht van 99 jaar voor een totaal bedrag van ongeveer 112 miljoen euro.

Befimmo zegt dat het “bepaalde rijpe activa” wil verkopen. Andere transacties kunnen dus nog volgen. Volgens het bedrijf bevestigt de operatie dat investeerders interesse blijven hebben in de Brusselse kantoormarkt, “die bekend staat als een robuuste markt in tijden van crisis”.