Na tumultueus weekend aan de kust: dagjestoeristen niet welkom in Knokke-Heist, gouverneur verwacht minder problemen

Knokke-Heist - Dagjestoeristen zijn ook maandag en wellicht nog een paar dagen langer niet welkom in Knokke-Heist. Dat heeft burgemeester Leopold Lippens beslist. Aan de rest van de kust zijn ze wel weer welkom na een tumultueus weekend. “In de week komt er toch minder volk dan in het weekend”, zegt waarnemend gouverneur Anne Martens.

Fraai was het niet, wat zich zaterdag afspeelde aan de kust. In Blankenberge gingen tientallen jongeren op de vuist, en ook in Knokke-Heist waren incidenten. Bovendien was het vanwege de hitte bijzonder druk op de stranden, alsof het coronavirus niet bestond. Daarom beslisten tal van badplaatsen om zondag geen dagjestoeristen toe te laten.

Voor Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, is daarmee de kous niet af. Hij houdt vol en laat ook maandag niemand toe. “We gaan blijven controleren”, zegt Lippens bij Sudpresse. “En indien nodig gaan we dat ook de komende dagen blijven doen. We bekijken het. Als er bijvoorbeeld veel auto’s blijven komen, dan doen we voort. Maar indien niet, zullen we het geweer van schouder veranderen. We gaan niet voor niets politieagenten heel de dag mobiliseren.”

Gouverneur: “We blijven monitoren”

Anne Martens, waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen, zegt nog steeds niet te begrijpen hoe de situatie afgelopen weekend zo uit de hand is kunnen lopen aan de kust. “Wat mij vooral verwondert, is dat er zo’n overvolle treinen naar de kust komen en dat daar zo weinig aan gedaan wordt. Als er in Oostende bijvoorbeeld maar 15.000 plaatsen zijn op het strand en de NMBS rijdt in overvolle treinen 15.000 mensen naar daar, dan weet je toch dat het problemen gaat opleveren?”

Maandag verwacht ze minder problemen. “In de week is het altijd minder druk dan in het weekend. Maar we monitoren de situatie wel voortdurend. En er is een reserve van de federale politie die ingezet kan worden indien nodig.”

Er vindt maandag overleg plaats op federale niveau, onder meer met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en de NMBS. Volgens Martens is het niet ondenkbaar dat de maatregelen na afgelopen weekend verstrengd worden. “Daar wordt over nagedacht en ik heb het advies van virologen gevraagd. Maar we moeten er altijd over waken dat ze proportioneel blijven en dat we brave burgers die de regels wel volgen niet straffen door toedoen van een bende amokmakers.”