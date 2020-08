Nieuwkomer De Pauw: “Als Leko me nodig heeft, kan hij altijd op me rekenen”

Het was uitkijken naar het debuut van Nill De Pauw. De 30-jarige flankspeler maakte geen grootse indruk en werd dan ook voortijdig gewisseld.

“De coach wilde na die 1-1 nog absoluut winnen, dat bewees hij met wel zeven à acht aanvallende spelers op het veld. Dan weet je dat de ploeg voorrang moet krijgen en daar heb ik niet het minste probleem mee”, aldus De Pauw. “Moeskroen speelde erg defensief, maar het zal niet de enige club zijn die zo naar de Bosuil zal afzakken. En het bleek ook dat ze aan één kans genoeg kunnen hebben, dus hun 1-1 was voor ons het enige minpunt. Aan ons om straks die kansen zelf beter af te werken, want defensief stonden we er zeker en vast. Maar Leko weet dat hij op mij kan rekenen als hij me ­nodig heeft, dus toen hij vroeg of ik er klaar voor was, heb ik uiteraard niet getwijfeld. Maar het is nog vroeg om de balans op te maken, want er was al wat in- en uitgaand ­verkeer qua spelers en dat zal nog niet gedaan zijn.”