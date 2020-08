Anderlecht-doelman Thomas Didillon legt vandaag medische tests af bij Cercle Brugge

Thomas Didillon (24) is op weg naar Cercle Brugge. De Fransman, die gisteren nog als derde doelman van Anderlecht mee was naar de competitiematch tegen KV Mechelen (2-2), legt vandaag medische tests af. Het Franse AS Monaco, moederclub van Cercle, neemt hem over van Anderlecht en leent hem meteen uit aan de vereniging. De deal is ook goed nieuws voor Genk, dat 25 procent van de transferrechten opstrijkt.

Didillon speelde sinds 2018 voor Anderlecht, dat twee jaar geleden nog 2,2 miljoen aan het Franse Metz betaalde voor zijn diensten. In zijn debuutseizoen kende Didillon nog een sterke start, maar na de komst van Vincent Kompany vorig jaar werd de Fransman snel afgeserveerd. Na Nieuwjaar werd hij dan maar uitgeleend aan Genk, waar hij vorig seizoen nog zeven keer in de basis stond. Een uitleenbeurt aan Cercle Brugge moet zijn carrière nieuw leven inblazen. Uiteindelijk hoopt de Franse goalie in doel te belanden bij moederclub Monaco.