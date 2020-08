Donald Trump wil zichzelf vereeuwigen op Mount Rushmore

Het Witte Huis heeft twee jaar geleden contact opgenomen met Kristi Noem, de gouverneur van de Amerikaanse staat South Dakota om te bekijken of er nog presidenten toegevoegd kunnen worden aan de wereldbekende rots ‘Mount Rushmore’. Dat schrijft de New York Times.

Presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt sieren Mount Rushmore, maar als het van huidig president Donald Trump afhangt, komt daar binnenkort nog eentje bij. Namelijk hijzelf.

Volgens een assistente van het Witte Huis, die met de Amerikaanse krant New York Times sprak, uitte de president zijn droom voor de eerste keer in 2018. De president ontving de gouverneur toen op zijn kantoor. “Ik dacht dat hij een grapje maakte, toen hij het vertelde”, zegt Noem daarover. “Maar hij was heel ernstig. Ik nodigde hem uit om eens langs te komen en meteen begon hij over Mount Rushmore en dat het zijn droom was om zijn gezicht op de rots te hebben.”

Zijn liefde voor de berg en bijhorende rots kwam ook al naar voren tijdens de vieringen rond vier juli. De president gaf toen een toespraak voor zijn aanhangers in de Amerikaanse staat en benadrukte het belang van de berg. “Mount Rushmore zal voor altijd blijven bestaan als een eerbetoon aan onze voorvaderen en aan onze vrijheid. “