Laat je niet misleiden door de cijfers: “Dit is de stilte voor de storm. Als enkele provincies geen tandje bijsteken, zal er geen andere optie blijven dan nieuwe lockdown”

Het aantal dagelijkse besmettingen lijkt de goede richting uit te gaan in Antwerpen en Limburg, maar biostatisticus Geert Molenberghs roept op je daar niet door te laten misleiden. In andere provincies wint het coronavirus de jongste dagen immers wel gevoelig aan kracht. “Antwerpen heeft zich als eerste losgereden uit het peloton, maar de andere centrumsteden volgen. We moeten ons daar grote zorgen over maken.”