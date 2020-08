Twee zwaargewonden bij woningbrand in Geel

Geel - In Geel zijn in de nacht van zondag op maandag twee zeventigers ernstig gewond geraakt bij een brand in hun woning aan Kievermondeveld. Dat zegt het Antwerpse parket. De man van het koppel raakte nog op eigen kracht buiten, zijn vrouw werd door de brandweer gered.

De brand moet omstreeks 3 uur zijn ontstaan in de keuken van de woning. Het labo zal maandag nog ter plaatse komen voor onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand, maar voorlopig wijst alles erop dat die accidenteel was. De man van het koppel moest naar het ziekenhuis van Geel worden afgevoerd voor rookintoxicatie en ligt op de afdeling intensieve zorgen, zijn vrouw verkeerde aanvankelijk in kritieke toestand en werd naar het gespecialiseerde Antwerpse Stuivenbergziekenhuis gebracht. Haar toestand zou intussen wel gestabiliseerd zijn.

Ook een zoon van het koppel, die in de buurt woont en snel ter plaatse was, liep lichte verwondingen op. Het getroffen huis is onbewoonbaar door roet- en rookschade.