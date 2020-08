Poetin feliciteert dictator Loekasjenko met zijn overwinning, Polen vraagt om buitengewone top

Vladimir Poetin heeft maandag een “felicitatietelegram” naar zijn Wit-Russische ambtsgenoot, Alexander Loekasjenko, gestuurd nu die werd uitgeroepen tot winnaar van controversiële presidentsverkiezingen, gekenmerkt door gewelddadig onderdrukte protesten tegen de regering.

“Ik reken erop dat uw optreden als staatshoofd de toekomstige ontwikkeling van wederzijds voordelige Russisch-Wit-Russische betrekkingen mogelijk zal maken”, schreef de Russische president volgens het Kremlin. Nochtans had Loekasjenko de afgelopen weken zijn traditionele Russische bondgenoot ervan beschuldigd dat hij de oppositie wilde steunen en het land had willen destabiliseren.

Buitengewone top

De politie heeft in Wit-Rusland tijdens de protesten tegen het verloop van de presidentsverkiezingen van zondag circa 3.000 betogers gearresteerd. Dit berichtte het Russische persbureau RIA op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Wit-Rusland. Eerdere berichten in Minsk spraken van zeker 120 arrestaties. Ook zou een betoger zijn omgekomen en zouden er tientallen gewond zijn geraakt.

De sinds 1994 regerende autoritaire president Aleksander Loekasjenko werd volgens de officiële uitslagen weer herkozen met een grote meerderheid van stemmen. Deze keer was het 80 procent. De aanvoerster van de oppositie Svetlana Tichanovskaja stelt dat er op grote schaal fraude is gepleegd en Loekasjenko de verkiezingen in werkelijkheid smadelijk heeft verloren.

Polen heeft na de hevige protesten een oproep gedaan om een buitengewone top van de Europese Unie te houden over de situatie in Wit-Rusland. “De autoriteiten hebben geweld gebruikt tegen hun burgers, die verandering in het land eisen. We moeten het Wit-Russische volk steunen in hun zoektocht naar vrijheid”, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki in een verklaring.