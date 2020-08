Duitse actrice Ruth Gassmann, bekend van voorlichtingsfilms ‘Helga’, overleden

De actrice Ruth Gassmann die in de jaren zestig bekendheid verwierf als de hoofdrolspeelster in de Duitse voorlichtingsfilms “Helga”, is overleden. Ze stierf vrijdag in München op 85-jarige leeftijd na een korte ernstige ziekte. Dat heeft haar zoon aan het nieuwsagentschap dpa gemeld.

Ruth Gassmann werd geboren in Augsburg en studeerde eerst sport en scheikunde, maakte daarna carrière als fotomodel en kwam zo bij de film terecht. In de Verenigde Staten speelde ze in een tiental afleveringen van de tv-westernserie “Smoking Colts” mee. Ze werd plots wereldberoemd in de Bondsrepubliek en ver daarbuiten in 1967, door de ‘educatieve’ film “Helga - Over de ontwikkeling van het menselijk leven”. De film was met steun van het Duitse ministerie van Volksgezondheid gemaakt en trok miljoenen kijkers. Het nieuwsmagazine Der Spiegel schreef in 1968: “‘Helga’ is de meest succesvolle Duitse film aller tijden en tegelijk is het een staatsgreep.”

Na twee vervolgfilms van “Helga” nam Oswalt Kolle de rol van Voorlichter van de Natie over. Ruth Gassmann verdween backstage en werkte als regieassistente, onder meer bij de opera van Saarbrücken. Daar trad ze ook op als zangeres.

Ruth Gassmann laat drie kinderen na. Ze woonde in Aschheim bij München. De uitvaartdienst vindt plaats in hechte familiekring.