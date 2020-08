Steven Van Gucht: “Exponentiële groei lijkt op nationaal niveau voorlopig te zijn gestopt”

De exponentiële groei van de corona-epidemie in België lijkt voorlopig te zijn gestopt. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht maandag gezegd tijden de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum over het coronavirus. In de stad Antwerpen is de nieuwe piek mogelijk al voorbij.

In de periode tussen 31 juli en 6 augustus zijn in België 4.061 mensen besmet geraakt met het coronavirus, of gemiddeld 580,1 mensen per dag. De stijging op weekbasis is vertraagd tot 16 procent.

“Over het hele grondgebied bekeken, lijkt exponentiële groei voorlopig gestopt. We zien nog steeds een toename van het aantal nieuwe gevallen, maar die toename is de voorbije dagen wel minder groot geworden”, zo verklaart viroloog Steven Van Gucht.

In de stad Antwerpen kent het aantal nieuwe besmettingen intussen al een nieuwe daling. “Dat zou kunnen betekenen dat hier de piek achter ons kan liggen”, klinkt het.

De meeste nieuwe gevallen doen zich nu voor in het Brussels gewest en in de provincie Luik. In beide regio’s werd de voorbije week een 500-tal nieuwe gevallen gemeld. “Maar de toename lijkt minder groot dan een aantal dagen geleden”, aldus nog Van Gucht.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe sterk het virus zich verspreidt, ligt nationaal nog altijd boven de 1, meer bepaald op 1,12. In Brussel en in de de provincies Vlaams- en Waals-Brabant ligt de R-waarde momenteel het hoogst.