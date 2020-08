Het jongste slachtoffer van de explosie in Beiroet: meisje (3) werd uit armen van moeder gerukt en sterft 3 dagen later

Alexandra Naggear, een meisje van amper 3 jaar, is in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen. Het meisje is daarmee het jongste slachtoffer van de dramatische ontploffing aan de haven van Beiroet. “Ze was een slim meisje, het is triest dat haar leven zo moest eindigen”, zegt haar opa bij The daily mail.

Breed lachend zit ze op de schouders van haar papa, de Libanese vlag in de hand. Die foto van de driejarige Alexandra Naggear wordt massaal gedeeld op sociale media nu het meisje het jongste slachtoffer is geworden van de dramatisch ontploffing in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Het meisje woonde met haar ouders in een appartementsgebouw op een afstandje van de haven. Toen daar afgelopen dinsdag een brand uitbrak, liep ze naar het raam om naar de vlammen en de rook in de verte te kijken. Toen enkele minuten later een eerste ontploffing volgde, nam mama Tracy (33) het meisje op en liep ze weg van het raam.

De moeder hield haar lichaam zo goed als ze kon om haar dochter heen, in een poging haar te beschermen tegen het rondvliegende glas. Net daarna gebeurde de tweede, veel zwaardere, ontploffing en vloog haar dochter door de kracht daarvan uit haar armen. Pas na enkele minuten kregen haar ouders haar van onder het puin.

Hoofd gestoten

“Ze stonden op het balkon te kijken, zoals veel mensen”, zegt opa Michel Awwad (60) in The daily mail. “Mijn dochter zei dat ze een groot grijs object uit de lucht zag vallen en riep dat iedereen naar binnen moest. Ze probeerde Alexandra af te schermen, maar de ontploffing was zo zwaar dat ze uit haar armen vloog en in het appartement vloog.”

Vermoedelijk raakte het meisje daarbij de piano of de deur met haar hoofdje. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar na drie dagen voor haar leven te hebben gevochten. “Tracy belde me huilend en zei dat ze dacht dat Alexandra dood was. Het was zo’n slim meisje, het is triest dat haar leven zo geëindigd is.”