Man vindt Schotse archeologische schat uit bronstijd met metaaldetector

In Schotland is een opslagplaats met artefacten uit de bronstijd ontdekt die als “nationaal significant” zijn bestempeld. De 44-jarige Mariusz Stepien deed de vondst in een veld nabij Peebles in de Scottish Borders in juni met behulp van een metaaldetector, meldt de BBC maandag.

Stepien waarschuwde de Treasure Trove Unit en archeologen voerden een 22-daagse zoektocht op de site uit. Ze vonden er onder meer een compleet paardenharnas. Een zwaard, gedateerd van 1.000 tot 900 voor Christus, was een van de andere vondsten.

“Ik dacht dat ik zoiets nog nooit eerder had gezien en voelde vanaf het begin dat dit misschien iets spectaculairs zou kunnen zijn. Ik heb net een groot deel van de Schotse geschiedenis ontdekt”, zei Stepien. “Ik was in de wolken”, voegde hij eraan toe.

De archeologen vonden ook versierde riemen, gespen, ringen, ornamenten en wielasdoppen voor wagens. De vondsten zijn naar het National Museums Collection Centre in Edinburgh gebracht.

“Dit is een nationaal belangrijke vondst - er zijn zo weinig schatten uit de bronstijd in Schotland opgegraven”, zegt Emily Freeman, hoofd van de Treasure Trove Unit. “Er is nog veel werk aan de winkel om de artefacten te onderzoeken en te begrijpen waarom ze er zijn achtergelaten”, voegde ze eraan toe.

De bronstijd in Groot-Brittannië begon ongeveer 2.000 voor Christus.

De rol van Treasure Trove is ervoor te zorgen dat objecten van culturele betekenis uit het verleden van Schotland worden beschermd en bewaard worden in musea in het hele land.