Een 3-jarig kind is maandagochtend, rond 6.30 uur, ontvoerd bij zijn grootmoeder in Grâce-Hollogne (provincie Luik). Dat meldt het parket van Luik. Het dossier wordt heel ernstig genomen, aldus het parket. Dat bevestigt verder dat het om een ontvoering gaat. “De prioriteit is de vriend van de moeder vinden, om vervolgens eventueel het kind terug te vinden, zodat hij een verklaring kan geven”, aldus Frédéric Lykops van het Luikse parket.