Onderzoek naar Britse bank Barclays voor bespioneren van werknemers

De Britse regulator voor gegevensbescherming (ICO) is een onderzoek gestart naar de Britse bank Barclays wegens het gebruik van software die zou toelaten om werknemers te bespioneren. Dat berichtte de krant The Telegraph afgelopen weekend en is bevestigd door een woordvoerder van de ICO.

De software zou de bank toelaten om in de gaten te houden hoeveel tijd een werknemer spendeert aan zijn bureau en hoe veel tijd hij nodig heeft om verschillende taken te volbrengen.

Barclays gebruikte 18 maanden lang een programma om anoniem zijn werknemers te bespioneren. In februari werd een functie geactiveerd waarmee doelbewust bepaalde werknemers in de gaten gehouden kunnen worden. De bank heeft in dezelfde maand evenwel beslist om die optie stop te zetten en de ICO op de hoogte te brengen, na protest bij zijn werknemers, aldus The Telegraph.

Barclays heeft maandag nog niet gereageerd op het nieuws.