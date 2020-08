Hittegolf doet waterverbruik pieken tot 1,4 miljoen kubieke meter per dag: “Wees zuinig”

De hoge temperaturen jagen ons waterverbruik naar recordhoogtes. Op Vlaams niveau noteerde AquaFlanders de voorbije dagen een toename van meer dan 20 procent ten opzichte van het gemiddeld verbruik voor deze periode van het jaar. Zaterdag naderde de kaap van 1,4 miljoen kubieke meter. Dat meldt de sectororganisatie maandag in een persbericht.

“Donderdag overschreden we op Vlaams niveau al de kaap van 1,35 miljoen kubieke meter per dag. Dat is het hoogste dagverbruik van 2018 tot op vandaag. Vrijdag en zaterdag deden we daar nog een schepje bovenop en flirtten we met de 1,4 miljoen kubieke meter. Daarmee piekte ons waterverbruik nog hoger dan in het weekend van OLH Hemelvaart”, aldus Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders. De federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders verwacht zich niet aan problemen met de bevoorrading, maar roept op om verstandig om te gaan met kraanwater.

Op Vlaams niveau noteerde AquaFlanders de voorbije dagen een toename van meer dan 20 procent ten opzichte van het gemiddeld verbruik voor deze periode van het jaar. Er zijn wel grote regionale verschillen. “Vooral aan de kust en in de provincie Antwerpen zagen we een grote piek. Daar nam het waterverbruik met meer dan 40 procent toe”, zegt Carl Heyrman.