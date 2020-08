Drie jongeren aangehouden voor massale vechtpartij in Blankenberge: “Rellen? Niets mee te maken”

Blankenberge - In ontbloot bovenlijf en met hun zwembroek aan. Zo verschenen de drie amokmakers die mee het strand van Blankenberge op stelten zetten voor de onderzoeksrechter. “Die rellen? Niets mee te maken”, verklaarde één van hen. Ze ontkenden dat ze de heethoofden waren die voor problemen zorgden.

Het was een vreemd zicht in het kantoor van de Brugse onderzoeksrechter maandag. Drie jonge verdachten werden er binnen gebracht zoals ze twee dagen eerder door de politie op het strand van Blankenberge werden opgepakt. Niemand had de moeite genomen om hen van een T-shirt te voorzien. En dus kwamen ze er in hun zwembroek uitleggen wat er zaterdagmiddag precies gebeurd was. Alhoewel, de drie ontkenden voornamelijk hun betrokkenheid. Eén ervan verklaarde zelfs dat hij van die rellen niets gehoord of gezien had. “Ik werd zonder meer in de boeien geslagen en weggeleid”, klonk het.

Het strand van Blankenberge was zaterdagmiddag het decor van een massale vechtpartij. Strandmeubilair vloog in het rond, er werden rake klappen uitgedeeld en de politie werd bekogeld met alles wat los zat. In totaal raakten zo’n honderd heethoofden bij de rellen betrokken. Zowat elk West-Vlaams politiekorps moest agenten naar de kust sturen om de gemoederen te bedaren. Daar slaagden ze uiteindelijk met mondjesmaat in.

In totaal werden twintig herrieschoppers opgepakt. Drie van hen werden ook gerechtelijk gearresteerd. De politie bestempelde hen dan ook als de spilfiguren. Ze werden maandag elk om beurt bij de Brugse onderzoeksrechter gebracht. Zij verhoorde hen en besloot na het derde verhoor om de drie aan te houden. Zij zullen vrijdag in de raadkamer te horen krijgen of die aanhouding meteen met een maand verlengd wordt.

Video: rr

Niet samen naar kust

De drie kennen elkaar, maar kwamen niet samen naar de kust. Ze verklaarden dan ook dat ze zeker geen deel uitmaken van een jongerenbende. De eerste verdachte is een 18-jarige jongeman uit Jette. D.B. is in Haïti geboren en had op zijn vijftiende al achttien criminele feiten op zijn kerfstok. Daaronder ook geweldpleging. Hij bracht dan ook al een periode in een jeugdinstelling door. “Hij kwam met twee andere jongens en drie meisjes naar de kust voor een leuke dag”, aldus zijn advocaat Olivia Delille. Dat hij slagen uitdeelde op het strand ontkent hij in alle talen. “Hij zegt dat hij iemand anders bij de politie weg trok. En hij geeft toe dat hij zijn lichaam opspande tegen de agenten. En dat hij in het politiekantoor luid riep. Maar hij betwist dat hij geslagen heeft.”

De tweede verdachte is een 18-jarige jongeman uit Sint-Gillis. Hij heeft Guinese roots en zou een minder “indrukwekkend” verleden hebben. E.D. zegt dat hij helemaal niets met de massale vechtpartij te maken had. Meer nog: hij heeft er naar eigen zeggen niets van gezien. “Hij stelt dat hij niets heeft gedaan, laat staan dat hij gevochten heeft”, aldus zijn advocaat Bart Bleyaert. “Hij werd naar eigen zeggen zonder meer in de boeien geslagen en weggeleid. Hij wist niet dat alles daarna escaleerde.” Over de derde verdachte is niet meteen meer geweten. Zijn advocaat onthield zich na het verhoor van elk commentaar.

