Opnieuw humanitaire hulpverlener gedood in Kameroen

Een humanitaire hulpverlener werd vrijdag gedood in het noordwesten van Kameroen, een van de twee Engelssprekende regio’s van het land in de greep van een onafhankelijkheidsconflict. Dat heeft het VN-Bureau voor Humanitaire Coördinatie (OCHA) in Kameroen gemeld.

Op 7 augustus werd een staflid van een lokale ngo in het noordwesten, een partner van verschillende VN-organisaties, “uit zijn huis ontvoerd en vervolgens vermoord door niet-geïdentificeerde gewapende personen”, meldde OCHA zaterdag in een persbericht waarin stond dat de feiten hadden plaatsgevonden in de stad Batibo.

Sinds 2017 vechten Engelssprekende separatisten tegen het leger in de twee Engelssprekende regio’s van Kameroen, het zuidwesten en het noordwesten, in een conflict dat minstens 3.000 doden heeft achtergelaten en meer dan 700.000 mensen heeft gedwongen hun huizen te ontvluchten, aldus ngo’s.

“Deze moord is de laatste in een reeks aanslagen, gewelddadige afpersing en intimidatie van humanitaire hulpverleners” in Engelssprekende regio’s, voegde OCHA eraan toe. “Ik ben verontwaardigd en bedroefd over de moord op een hulpverlener in de noordwestelijke regio van Kameroen”, antwoordde Siti Batoul Ousein, waarnemend coördinator van OCHA in Kameroen.

Dit is de tweede moord op een humanitair persoon in een maand tijd in Engelssprekend Kameroen. Op 10 juli werd een gezondheidswerker van Artsen zonder Grenzen (AZG) vermoord in het zuidwesten. “Geweld tegen hulpverleners is onder geen enkele omstandigheid acceptabel.”