Vijfjarig meisje gereanimeerd op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Een vijfjarig kind is maandagmiddag rond 14 uur gereanimeerd op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De kleuter was bijna verdronken in een onbewaakte zwemzone, ter hoogte van de roeivijver.

“Daar heeft een redder van het aquapark dat ernaast ligt het meisje gevonden”, zegt directeur Pieter Debaets van De Ster. “Er werd meteen gestart met de reanimatie. Die werd kort daarna overgenomen door onze diensten. De longen van het kind bleken vol met water te zitten. Na een reanimatie van een kwartier en het toedienen van elektroshocks kwam ze er erdoor.”

Het kind werd met spoed overgebracht naar het UZ in Antwerpen. Haar huidige toestand is onduidelijk. “We hebben gelukkig snel kunnen optreden”, zegt Debaets. “Nu is het meisje in de best mogelijke handen.” Tijdens de reanimatie werd er door de politie een perimeter ingesteld.

