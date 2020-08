Bejaarde man in rolstoel gegrepen door aankomende trein: slachtoffer ter plaatse overleden

Ninove - Een bejaarde man uit Meerbeke, bij Ninove, is maandagmiddag overleden, nadat hij door een trein werd aangereden aan de spooroverweg aan Preulegem. Om een nog onbekende reden kon hij met zijn rolstoel niet tijdig van de spooroverweg geraken en werd gegrepen door een aankomende trein. Voor de man kwam alle hulp te laat.

Het is rond 13 uur dat de bejaarde man met zijn rolstoel om een nog onbekende reden niet tijdig van de spooroverweg in de Geraardsbergsestraat-Preulegem in Ninove geraakte. Een aankomende trein uit de richting van Geraardsbergen naar het station van Ninove kon een aanrijding niet meer vermijden en sleurde de man enkele meters verder de berm in. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Vervangbussen

De brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. De spooroverweg werd, net als die iets verderop ter hoogte van de Zuidstraat, een tijdlang afgesloten voor het doorgaand verkeer. “Alles wijst op een ongeval. De getuige zijn we nog aan het verhoren en ook de treinbestuurder zal nog worden verhoord”, kon commissaris Leen Van Handenhove van de politie van Ninove vertellen. “De NMBS stelde meteen een vervangbus ter beschikking om de 25 reizigers op de trein naar hun bestemming te brengen na evacuatie”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. “Tot het spoor opnieuw wordt vrijgegeven worden er vervangbussen ingelegd tussen Ninove en Geraardsbergen, in beide richtingen. Volgens de eerste bevindingen zou de overweg normaal hebben gefunctioneerd, al wordt dat door onze mensen nog eens gecontroleerd.”