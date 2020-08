School woest om werknemer met beperking in tweet Van Langenhove: “Hij wordt betaald voor parlementair werk, en niet om de clown uit te hangen ten koste van anderen”

De man in kwestie, B., heeft een verstandelijke beperking en werkt in het Heilig Hartinstituut Heverlee. Op het filmpje is te zien hoe hij een dansje doet. Foto: Photo News - Twitter

Leuven - “Het Witte Huis wil het gerucht nog niet bevestigen, maar verschillende bronnen bevestigen dat Trump de beslissing nam om TikTok te verbieden na het zien van deze TikTok-video.” Zo kopt Vlaams Parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) bij een filmpje van een man met een beperking die een dansje doet. Het Heilig Hartinstituut Heverlee bij Leuven, waar de man werkt, vraagt excuses.

Van Langenhove zegt zich niet bewust te zijn van de context van het filmpje. “Er staat niet op die man zijn voorhoofd dat hij een beperking heeft”, zegt Van Langenhove. “Ik was aan het lachen met PVDA, niet met individuele personen. De persoon heeft dat wel zelf geüpload natuurlijk, met een T-shirt van PVDA, duidelijk als deel uitmakend van het politieke debat. De reacties van de school heb ik niet gezien, maar ik ben een beleefde jongen. Als die mensen me vragen deze tweet te verwijderen, dan wil ik dat gerust doen.” Dat is inmiddels gebeurd.

Viseren

Schooldirecteur Walter D’Hoore is niet te spreken over het incident. “B., de man in het filmpje, werkt in onze school en wordt omringd door vele mensen die hem nabij zijn en steunen”, zegt D’Hoore. “Het is bijzonder beledigend om mensen zo te viseren. Van Langenhove wordt betaald door ons allemaal om parlementair werk te verrichten, en niet om de clown uit te hangen ten koste van andere mensen.”

Volgens privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert gaat Van Langenhove ook juridisch in de fout. “Dit is een inbreuk op zowel auteursrecht als privacy”, zegt Dobbelaere-Welvaert. “Je kan argumenteren dat de man het filmpje zelf gepost heeft, maar privacy houdt in dat je controle hebt over wat er met je filmpjes en content gebeurt. Moest het filmpje gedeeld worden met een link dan is er weinig aan de hand, dan kan de oorspronkelijke auteur de content altijd terugtrekken. In dit geval is het filmpje gedownload en opnieuw online gezet zonder toestemming van de auteur, wat juridisch niet mag. Los daarvan zijn er de ethische bezwaren, zeker wanneer het gaat om iemand met een beperking.”

“Tegen dit soort inbreuken wordt praktisch nooit opgetreden, want dit gebeurt voortdurend op het internet”, gaat Dobbelaere-Welvaert verder. “Tenzij je zelf als benadeelde partij stappen onderneemt. Dan kan het heel goed zijn dat er een veroordeling volgt.”

Van Langenhove voegt toe dat hij het filmpje niet zelf online heeft gezet. “Het filmpje heb ik geretweet van een ander account, ik heb het niet zelf gepost”, aldus Van Langenhove.