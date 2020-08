Al meer dan 730.000 mensen overleden aan coronavirus, België voert trieste ranglijst aan

Het coronavirus heeft wereldwijd al aan minstens 731.518 mensen het leven gekost, sinds het in december opdook in China. Dat blijkt uit een rapport van het Franse persagentschap AFP, op basis van officiële bronnen.

Sinds het begin van de epidemie werden in 196 verschillende landen en gebieden meer dan 19.884.260 gevallen van het virus officieel vastgesteld, waarvan er nu minstens 11.879.100 als genezen worden beschouwd. Dat aantal weerspiegelt echter slechts een fractie van het werkelijke aantal infecties: sommige landen testen alleen ernstige gevallen, andere geven prioriteit aan testen voor tracering, en veel arme landen hebben een beperkte testcapaciteit.

De Verenigde Staten zijn het meest getroffen land, zowel wat betreft doden als gevallen, met 162.938 sterfgevallen voor 5.044.864 gevallen. Ten minste 1.656.864 mensen zijn er genezen verklaard. Na de VS zijn de meest getroffen landen Brazilië met 101.049 sterfgevallen voor 3.035.422 gevallen, Mexico met 52.298 sterfgevallen (480.278 gevallen), het Verenigd Koninkrijk met 46.574 doden (310.825 gevallen) en India met 44.386 doden (2.215.074 gevallen). China heeft officieel 84.668 gevallen geteld, waaronder 4.634 doden.

Latijns-Amerika en de Caraïben waren goed voor in totaal 220.067 doden voor 5.563.965 gevallen, Europa 213.353 (3.355.187 gevallen), de Verenigde Staten en Canada 171.955 doden (5.164.268 gevallen), Azië 72.391 doden (3.480.272 gevallen), het Midden-Oosten 30.137 doden (1.247.825 gevallen), Afrika 23.269 doden (1.049.405 gevallen) en Oceanië 346 doden (23.344 gevallen).

Zondag werden wereldwijd 4.117 nieuwe sterfgevallen en 213.167 nieuwe gevallen geïdentificeerd. De landen die in hun laatste rapporten de meeste nieuwe sterfgevallen hebben geregistreerd, zijn India met 1.007 nieuwe sterfgevallen, Brazilië (572) en de Verenigde Staten (532).

Hoogste relatieve aantal doden

België is het land met het hoogste aantal sterfgevallen in verhouding tot zijn bevolking, met 85 doden per 100.000 inwoners, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (69), Peru (64), Spanje (61) en Italië (58).